William e Kate | protocollo sbriciolato? Spunta questo video privato

In prima fila invece i 'reali senior': il principecon la moglie, il principe Edoardo con la moglie Sophie e i loro figli. Harry presente all'incoronazione di Carlo, ma in terza fila ...Il figliopotrebbe avere ereditato il suo soft power, capace perfino di generare profitti ... Come per la moglieMiddleton, la regina del riciclo, quando il principe veste qualcosa che ...Il principe, figlio maggiore di Carlo e della defunta principessa Diana. È sposato con, la duchessa di Cambridge. I loro tre figli lo seguono nella linea di successione. 2. Il principe ...

Re Carlo III e la regina Camilla hanno raggiunto l'abbazia di Westminster, per la solenne cerimonia dell'incoronazione. (ANSA) ...LA DIRETTA FOTOGRAFICA Re Carlo III e la regina Camilla hanno lasciato Buckingham Palace, dando così il via ufficialmente alla giornata destinata a culminare con la loro solenne incoronazione formale ...