“Where is Puglia?” | il principe William come in un film di Checco Zalone parla con Alessia da Taranto video

(Di sabato 6 maggio 2023) Sembra la scena di undi, ma è accaduto davvero a Londra: circola da alcune ore ildi una turista tarantina,Palmisano, che ferma a Londra ile lo invita a venire in. LEGGI ANCHE Carlo III incoronato re: «Sono qui per servire». Meloni: con lui la collaborazione si rafforzerà Incoronazione di Carlo III, "reprobi" in scena: cos'è successo a Harry, Andrea e contestatori Il bizzarro fuori programma è avvenuto il giorno prima della cerimonia di incoronazione di Re Carlo: ilsi avvicina alla gente assiepata in strada dietro le transenne. Tra loro c’è anche la 27ennePalmisano, farmacista di Palagianello, comune del Tarantino. La turista ...

Il principe William si avvicina alla gente assiepata in strada dietro le transenne alla vigilia dell'incoronazione del padre Re Carlo. Tra loro c'è anche la 27enne Palmisano, farmacista di Palagianello, comune del Tarantino. "Where are you from?", chiede a quel punto il reale al quale la turista, per orientarlo, spiega che la regione si trova al Sud dell'Italia e gli domanda se abbia mai sentito parlare di Bari o Taranto.