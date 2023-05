West Ham-Manchester United domenica 07 maggio 2023 ore 20 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 6 maggio 2023)Ham escenderanno in campo conoscendo i risultati di alcune delle altre partite ma le squadre che lottano per non retrocedere saranno protagoniste soprattutto lunedì sera dunque per gli Hammers non ci sono troppi calcoli da fare. Dopo tre sconfitte consecutive, delle quali due però molto prevedibili, gli uomini di David Moyes InfoBetting: Scommesse Sportive e