Weekend di bel tempo | ma da lunedì piogge e temporali

(Di sabato 6 maggio 2023) AGI - Un anticiclone sul Mediterraneo centrale proteggerà l'Italia anche nel corso del primodel mese. Non mancheranno comunque note di instabilità sia sabato che soprattutto domenica conrali sparsi in particolare su Alpi e Appennino. Temperature in aumento al di sopra delle medie ma senza particolari eccessi e con massime intorno a +25 C sulle pianure. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano una nuova ondata di malper la seconda settimana di maggio, quella che comincerà. I principali modelli mostrano l'arrivo di una perturbazione atlantica sul Mediterrano centrale conrali sparsi su diverse regioni, ad iniziare dal Centro-Nord. Previsioni per oggi: NORD Al mattinostabile ...