Wagner via da Bakhmut | non arrivano munizioni da Mosca Invasione russa dell' Ucraina

(Di sabato 6 maggio 2023) I militari mercenarihanno comunicato, con il loro leader, il ritiro dail 15 maggio. Nondae così, l’arrabbiato capo dei mercenari ha fatto quella comunicazione. Gli ucraini non credono a questa versione e temono un tentativo di conquista dida parte dei mercenari entro il 9 maggio. Il leader dei ceceni si è detto a disposizione per la sostituzione di. L'articolovia da: nonda proviene da Noi Notizie..

Non è estraneo a questa filosofia, l'atteggiamento di Yevgeny Prigozhin, capo delGroup che ...dotati di divise ucraine allo scopo creare il caos nelle file delle forze di Kiev in attesa del...... 'la stragrande maggioranza' dei 137 soldati russi uccisi nella zona di Bakhmut nelle ultime 24 ore erano combattenti. 'E' per questo - ha incalzato - che Prigozhin vuole andar, o cercherà ...... e proprio nelle scorse ore hanno annunciato di aver distrutto i depositi di munizioni del grupponella zona. Lo ha annunciato, sempreTelegram, la viceministro della Difesa di Kiev Anna ...

Il capo della Wagner torna ad accusare il Cremlino di essere stato lasciato solo e annuncia il ritiro. I ceceni di Kadyorv pronti a prenderne il posto. A Kherson 58 ore di coprifuoco totale.