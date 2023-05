Voto ai fuorisede | dopo 10 anni la legge è ancora bloccata Il Viminale boccia la proposta e Meloni frena Pd-M5s “La destra non lo vuole”

(Di sabato 6 maggio 2023) Sembrerebbe facile. Consentire agli italiani che, per motivi di studio o lavoro, non vivono nella loro città di residenza di votare alle elezioni senza esser costretti ad affrontare, anche dal punto di vista economico, un lungo viaggio per tornare a casa. Come avviene in quasi tutti i paesi d’Europa (tranne Malta e Cipro). E invece no, è complicatissimo. Per due motivi: la resistenza feroce della macchina amministrativa e la mancanza di volontà politica del centro. Un cocktail micidiale che sta mettendo il bastone tra le ruote alle diverse proposte diora all’esame della commissione Affari costituzionali di Montecitorio. Un paio di settimane fa, in audizione, Claudio Sgaraglia, capo del dipartimento affari interni del, ha smontato le proposte sul tavolo, facendo capire che sarebbe meglio lasciare tutto com’è. Per ...

Parliamo del travagliatodei, ovvero di coloro che studiano o lavorano fuori dalla città o dalla provincia di residenza . Un esercito che rappresenta il 10 per cento della platea ...... ferroviario e navale per offrire tariffe agevolate e sconti ai viaggi che gli elettori dovranno compiere tornando nelle loro città per esercitare il diritto di: i vantaggi per i..."Il centrodestra dovrebbe, ad esempio - rimarca Curreri - , mostrare sensibilità sul tema deldei, indice di astensionismo in maniera ormai sistematica e rispetto al quale non si è ...

Voto ai fuorisede, dopo 10 anni la legge è ancora bloccata. Il Viminale boccia la proposta e Meloni frena… Il Fatto Quotidiano

La burocrazia ministeriale boccia tutte le proposte avanzate in Parlamento per recuperare il loro voto. Ma poi ci si lamenta dell’astensionismo ...Gli studenti universitari non votano, soprattutto stranieri e fuorisede. Per questo agli otto aspiranti sindaco servono più le promesse e gli impegni con i 40mila elettori senesi, piuttosto che con ch ...