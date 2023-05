Volley | Zaytsev ancora al top con il talismano Sasha

(Di sabato 6 maggio 2023) Ivanin campo a lottare per lo scudetto. Con la sua Lube domani, 7 maggio, sarà impegnato con gara tre delle finali scudetto. Il giocatore ha parlato a Gazzetta dello Sport soffermandosi sulla presenza in campo del figlioche fa il raccattapalle all'Eurosuole Forum. "È il mio, vedere un miniclone di me che corre in mezzo al campo con ...

L'opposto sta trascinando Civitanova con a bordocampo il figlio Sasha che fa il raccattapalle: "È il mio talismano, non so quanti hanno avuto questa fortuna" ...