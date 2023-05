Volley | finale scudetto Serie A1 2022 2023 femminile | Conegliano vince la maratona contro Milano e va avanti 1-0 nella serie

(Di sabato 6 maggio 2023)batte3-2, 23-25 25-23 23-25 25-19 15-11, al tie breakprima partita valida per ladelladei Playoff diA1di. Partita combattutissima, durata quasi 3 ore, dove le ragazze di Santarelli si sono trovate sotto due set a uno e, spinte dal pubblico di casa, hanno costruito una rimonta quasi insperata salvandosi al tie break. Vittoria importantissima per, che difende il fattore campo e potrà giocare con meno pressioni gara-2, in programma martedì 9 maggio alle 20:45 a. Dopo un primo set in cuisi è salvata ...

È stata la TrasportiPesanti ad avere la meglio in quattro set nelladei play - off di scena al PalaRadi, garantendosi la partecipazione alla terza coppa europea per il prossimo anno. ...È il caso di Julio Velasco , ex ct della Nazionale azzurra diche incantò il mondo e oggi ... Alle 14 il grancon Toni Nadal, zio e a lungo coach di Rafa. Già premiato ieri nel corso di ......Pomezia Squadra avversaria Givova Fiamma Torrese Un quarto postocon tanti rimpianti. È questo il bilancio della stagione 2022 - 2023 dello United Pomezia nel campionato di Serie B1 di...

Casalmaggiore si è qualificata alla Challenge Cup 2023-2024 di volley femminile, la terza competizione europea per importanza. La formazione lombarda ha sconfitto Firenze per 3-1 (25-23; 26-24; 29-31; ...L'opposto commenta la qualificazione in Champions League della Gas Sales Bluenergy. «Bello anche vedere tanti tifosi al PalabancaSport» ...