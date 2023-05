Vittoria Deganello torna a parlare del papà della figlia | “Tutto in mano agli avvocati”

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 6 maggio 2023)è diventata mamma il 25 aprile 2023 di Ginevra, fruttosua relazione con il calciatore Alessandro Murgia, finita però poco dopo avergli annunciato di essere incinta. La 28enne ha ribadito più volte ai suoi follower che quella fosse una gravidanza voluta da entrambi, ma di non avere mai avuto dubbi all’idea di avere la bambina. Il giornonascita l’influencer ha preferito nondel suo ex, che era però presente in ospedale, come ha sottolineato la sorella Nicole Murgia, che aveva cercato di spegnere le polemiche a riguardo: “Ginevra è ladi mio fratello e mio fratello è là ovviamente, perché è il. Non ho nient’altro da aggiungere riguardo questa cosa. Non ho bisogno di teatrini social” – aveva detto l’ex concorrente del Gf ...