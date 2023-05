Vigorito | “Mi dispiace Non siamo retrocessi oggi | ma a inizio campionato”

(Di sabato 6 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCittadella – Bocche cucite per i tesserati giallorossi dopo la sconfitta di Cittadella. Le uniche dichiarazioni sono quelle di Oreste. Il presidente del Benevento non ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Tombolato” per affrontare la formazione di Edoardo Gorini, ma si è soffermato sul momento e sul futuro della società. Questi i temi affrontati dal numero uno della Strega nel post partita.one – Questo non è il momento delle parole, ai tifosi voglio dire che il sottoscritto solo, dopo 17 anni, alza bandiera bianca. Nonriusciti a fare quello che volevamo fare, facendo la fine di quegli studenti che sperano di recuperare tutto all’ultimo trimestre. Il mio pensiero va alla tifoseria giallorossa che ha visto sfumare i sacrifici fatti ...

I l pubblico non merita tutto questo, così come il presidente. Non lo conosco, maper ciò che sta vivendo. Mi dicono che sia una persona per bene che ha molto a cuore il Benevento. ...I l pubblico non merita tutto questo, così come il presidente. Non lo conosco, maper ciò che sta vivendo. Mi dicono che sia una persona per bene che ha molto a cuore il Benevento. ...

Benevento, Vigorito: "Mi dispiace. Futuro Troppo presto per parlarne" Ottopagine

“Mi dispiace”. Sono le parole del presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito, al termine del match contro il Cittadella che avvicina la Strega alla ...