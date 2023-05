VIDEO – Roma-Inter | Inzaghi contro Mourinho per la lotta al quarto posto | TG Inter-News

Inter, Milan, Lazio,e Atalanta lotteranno fino all'ultimo per i piazzamenti Champions in una ... con collegamentidai vari stadi, le partite che si disputano in simultanea, unendole in un ......già presenti su Sky e le 16 migliori partite del mercoledì sera disponibili sul canale Prime... Andrea Marinozzi Sabato 6 Maggio ore 18:00 -vs Inter (in sublicenza da DAZN) Satellite: ...... in un certo modo, come possibile punto di contatto con la Chiesa di, che presiede alla Chiesa ... In questoesprimono in modo diretto, semplice e evidentemente solidale, i loro sentimenti all'...

Mourinho con Solbakken, Inzaghi con Correa: Roma-Inter, le probabili Gazzetta