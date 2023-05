VIDEO | I fan di Puerto Rico tutti dalla parte di LA Knight | grande tifo per lui

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 6 maggio 2023) La WWE in questi giorni è di scena in quel di. Ieri notte si è svolta la puntata di SmackDown, mentre stasera l’appuntamento con BackLash. Attualmente, LAè una delle Superstar più over tra i fan. Dopo la fine della faida con Bray Wyatt,non è stato impegnato in faide di rilievo, ma nonostante questo continua ad essere over e la cosa è stata ben evidente anche ieri sera con i fan portoricani che gli hanno riservato unda vero e proprio babyface.Ieri notte LAha lottato nel pre show di SmackDown affrontando e sconfiggendo Butch. Quando è entrato in scena, i fan digli hanno riservato unaaccoglienza, degna di un top ...