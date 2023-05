VIDEO F1 | GP Miami 2023 | highlights e sintesi prove libere Incidente per Leclerc | al comando Verstappen

(Di sabato 6 maggio 2023) Nella notte italiana si sono concluse ledel GP di, quinto appuntamento del Mondialedi Formula 1, primo banco importante per testare le condizioni e la prestazioni delle monoposto. Due sessioni diverse quelle andate in scena presso l’autodromo internazionale della città statunitense. In FP1 infatti a registrare il miglior tempo sono state le due Mercedes, con George Russell a fissare il limite 1:30.125 precedendo Lewis Hamilton a 212 millesimi. Terzo invece Charles(Ferrari) a 324. Proprio il ferrarista poi in FP2 è andato a sbattere contro il muro della curva 7. Il monegasco nello specifico ha perso la sua SF-23 andando dritto verso le protezioni. Nel secondo segmento, dove comunque i tempi sono calati rispetto al primo, a segnare il giro più veloce è stato dunque Max ...

... chiede scusa per il viaggio non autorizzato in Arabia Saudita: "Ciao volevo fare questoper ... con l'Interpronta a fare follie per il sette volte Pallone ...La clip è stata girata nel campus della Florida International University a, in Florida. Rihanna fa un'apparizione cameo e ilha ricevuto una nomination per la migliore coreografia agli ...Il giallo dell' '11° team' Nella giornata di giovedì asi è tenuto, a porte chiuse, un ... L'auto è stata progettata dalla Mercedes ed è già in fase di test (forse avrete visto unonline). ...

Formula 1, GP Miami: Vasseur 'sbircia' i dati di Bobbi. VIDEO Sky Sport

Nella notte italiana si sono concluse le prove libere del GP di Miami, quinto appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1, primo banco importante per testare le condizioni e la prestazioni delle monop ...F1 oggi, Gran Premio degli USA (Miami) di Formula 1: le qualifiche in TV della diretta su SKY Sport F1 e della differita su TV8.