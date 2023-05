Video Borgo dei Filosofi | Diamanti | “L’Italia è fatta di paesi”

...posto pari merito Ferdinando Ottonello della Farina del Mio Sacco di Imperia e Giancarlo... il progetto racconterà tutti i sapori del "dietro le quinte" in un confessionalefirmato dalla ...... i comitati dei residenti hanno aperto l'incontro con uncostellato di esplosioni di ... telecamere in via Etnea, 'chiusura tombale' di piazza Duomo e delmarinaro di San Giovanni li Cuti. ...Gli altri concerti diBand , tutti preceduti da installazioni di luci emapping , si terranno sabato 27 maggio a Pretola ; sabato 3 giugno a Compignano ; sabato 10 giugno a San ...

Andora, dal 3 maggio video mapping a Borgo Castello AlbengaCorsara News

Ieri poco prima della mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un’autorimessa in via Tre Pini a Genova Borgoratti ...4 MAGGIO 2023 - Fino al 3 Maggio Modigliana in Emilia Romagna era completamente isolata, a causa delle frane dovute al maltempo, ma l'emergenza prosegue. Il borgo romagnolo, sulle prime colline tra Fo ...