(Di sabato 6 maggio 2023) Prima il viaggio in Arabia Saudita non consentito , poi le proteste dei tifosi del Psg ( leggi QUI i dettagli ) e infine la mancata convocazione per la partita di campionato contro il Troyes : le ...

Fatto sta che i pariginihanno tollerato il comportamento del camipone del mondo . In sua difesa, è intervenuto Arturo, suo amico ed ex compagno al ...E l'Inter per tornare a vincere ha preso Conte, e a Conte ha preso Hakimi, Barella, Sanchez,... Lazio, Fiorentina sanno che con gli innesti giusti,necessariamente campionissimi (e ...... ma nel centrocampo di Pogba,, Pirlo, Marchisio, il campo l'avrebbe visto solo due volte l'anno, nelle feste comandate . Diligente. Ormai è ufficiale Vlahovic è in crisi e Kosticsta tanto ...

Vidal non le manda a dire su Messi e il Psg: "Queste persone sono matte" Corriere dello Sport

Le parole dell'ex Juve in difesa del giocatore del Psg dopo le proteste dei tifosi parigini contro l'argentino ...L'ex attaccante dell'Inter è andato in gol in Coppa Libertadores contro il Racing e si è tolto qualche sassolino dalle scarpe ...