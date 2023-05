Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2023 ore 19 | 30

(Di sabato 6 maggio 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellaincidente sulla diramazionenord all’altezza del Fianono in direzione del raccordo anulare sul raccordo in esterna code per incidente da Pontina a Laurentina code per incidente anche sulla Pontina da Pomezia a Castelno in direzione della capitale gli eventi è in corso a Ostia il venticinquesimo raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri Attiva la chiusura al transito di varie vie del centro abitato e deviazioni di varie linee di bus nella capitale allo stadio Olimpico si sta disputando l’incontro calcistico-inter attive modifica lacon possibili chiusure al traffico nell’area dello stadio e deviazioni delle linee bus di infine il trasporto ...

... si renderanno necessarie, nel fine settimana, alcune modifiche alla. Dalle ore 8 di ... in via Bolzoni, nel tratto di via Colombo tra via Bolzoni e piazzale. Inizierà invece alle ore 2 ...... abbandonato da 15 anni, la collocazione dell'autostazione Tibus, lacaotica, la ... ma anche con un progetto impattante e importante come quello del nuovo stadio della. Perché Tiburtina ......Polizia locale Danilo Doria ha firmato un'ordinanza relativa alla modifica temporanea della. Il provvedimento prevede, dalle 23 di martedì 9 maggio alle 5 di giovedì 10 maggio, in via...