Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2023 ore 17 | 30

(Di sabato 6 maggio 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellacode per incidente sulla Cassia dalla Gold riunione in direzione del centro sempre sulla Cassia code per traffico da via della Giustiniana a via Braccianese Claudia nei due sensi di marcia sul Raccordo Anulare interna permangono code per incidente rimosso da Latina a gli eventi è in corso a Ostia il venticinquesimo raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri Attiva la chiusura al transito di varie vie del centro abitato e deviazione di varie linee bus di zona della capitale oggi allo stadio Olimpico si disputerà alle 18 e ho mai Inter attive quindi modifiche allacon possibili chiusure al traffico nell’area dello stadio e deviazioni delle linee bus di zona Chi è il trasporto pubblico e circone ferroviaria ...