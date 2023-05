Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 maggio 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellasulla A1Napoli code per incidente tra Ceprano in direzione Napoli al momento si transita su una corsia code per incidente anche sulla via del mare nei pressi di Ostia Antica nelle due direzioni che eventi nella capitale allo stadio Olimpico si disputerà alle 18-inter attive quindi modifica lacon possibili chiusure al traffico nell’area dello stadio e deviazioni delle linee bus di zona il trasporto pubblico la circone ferroviaria sul modo Dio ma è fortemente rallentata per un guasto alla rete elettrica traTiburtina e Settebagni si registrano ritardi fino a 200 minuti sulla metto mai questa sera e domani sera stop ai lavori Ai Binari per mi attivi quindi ...