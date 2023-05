Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2023 ore 13 | 30

(Di sabato 6 maggio 2023) Astral infomobilità un saluto e Bentrovati da Astral infomobilità un servizio dellaancora disagi asul grande raccordo anulare a seguito di un incidente in interna tra Laurentina e Pontina code a tratti al nord sulla cassa nelle due direzioni tra Tomba di Nerone a Olgiata rallentamenti al sud nella zona dei Castellini si rallenta anche sulla Pontina lavori tra Castelno e Pomezia in direzione Latina ricordiamo che oggi aallo stadio Olimpico si disputerà le ore 18 l’incontro calcisticomeno Inter a tale fine è già nel primo pomeriggio attive modifica lacon divieto di sosta e chiusura delle strade limitrofe impianto sportivo il trasporto ferroviario fortemente rallentato in modo di...

... a partire dalle 10, il fermo allanel centro città secondo le seguenti modalità: per chi ... lungo il percorso via Trento e Trieste, piazza, via Vittorio Veneto, nonché lungo la ...... una sulla A52, 4 sulla A55, 2 sulla A57, 3 sulla tangenziale di Napoli, 4 sul Gra e 2 sulla- ... Per la rete dellaordinaria urbana ed extraurbana, dovrà essere mantenuto in servizio un ...... consistenti nella messa in sicurezza e alla manutenzione delle strade comunali diCapitale, ...la realizzazione di opere di rilevante importanza che avranno un impatto notevole sulladel ...