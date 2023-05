Via al decreto | stimate 145mila assunzioni

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 6 maggio 2023) Entra in vigore ilLavoro (nella foto il ministro Marina Elvira Calderone). Le misure sono arrivate in Gazzetta ufficiale. Tra i 45 articoli anche l'innalzamento del tetto di esenzione dei fringe benefit (i bonus aziendali ai lavoratori che non vengono tassati) a 3mila euro, altri 4 miliardi per il ...