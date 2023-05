Via ai Mondiali di Judo | Giuffrida e Mungai alla guida di 18 azzurri | ' Sarà l' Italia più forte mai vista'

(Di sabato 6 maggio 2023) Sta per scoccare l'ora dei. A partire da domani, domenica 7 maggio, gli atleti di 99 Nazioni saliranno sui tatami nell'ABHA Arena di Doha per puntare ad un posto sul podio delle 14 categorie ...

Al loro fianco anche quattro esordienti aisenior: Asya Tavano, Flavia Favorini, Thauany Capanni Dias e Gennaro Pirelli. Nella precedente edizione a Tashkent 2022 l'Italia conquistò solo una ......in Ungheria (19 - 27 agosto) come 'premio' per aver raggiunto la finale deidi ... Alanche l'under 18 dell'Italia (il tempo di riferimento per la migliore prestazione italiana è il ...... si presenta, mercoledì 10 maggio 2023 alle ore 17,30 presso la sede Anse inMarchese di ... Ospite di emittenti radiotelevisivequali la TV tedesca NDR, Hessischer Rundfunk di Francoforte, ...

Italia pronta per i Campionati Mondiali di Doha: 18 azzurri al via CONI

La cerimonia di premiazione si è svolta venerdì 5 maggio a Roma, alla Camera dei Deputati. Ai premiati anche una borsa di studio per fruire del master online in «Leadership per le relazioni internazio ...Da domani a domenica 14 maggio la rassegna iridata in Qatar: ecco i convocati azzurri e i giorni da non perdere ...