Vertenza Nestle | cessione ramo d’azienda | i dubbi dei lavoratori

Leggi su anteprima24

(Di sabato 6 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa Assemblea delle lavoratrici eNestlé Benevento, per esaminare la. “A seguito dell’ incontro svoltosi in Confindustria di giovedì scorso, per espletare la procedura di, che si concluderà martedì 9 p.v., e come preannunciato venerdì 05 si sono svolte l’assemblee nei turni 13.00/14.00 e 21.00/22.00 deidel sito Nestlé di Benevento. Le OO.SS., hanno illustrato i contenuti e le motivazioni che hanno indotto Nestlè ad unirsi al fondo PAI per continuare e migliorare il bisness che deriva dalla pizza surgelata. Nonostante quelle che sono le garanzie annunciate nell’incontro in confindustria relativamente ai livelli ...