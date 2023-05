Verso l’ultima al ‘Vigorito’ per tanti | Acampora da valutare | Schiattarella sicuro assente

Leggi su anteprima24

(Di sabato 6 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn attesa di sapere se la retrocessione in serie C diventerà ufficiale già domani o se ci sarà bisogno di attendere la prossima giornata, il Benevento chiuderà sabato il proprio campionato casalingo. Al “Ciro Vigorito” arriverà il Modena, una gara che potrebbe non avere, apparentemente, nessun significato. La formazione di Attilio Tesser, infatti, è in corsa per un piazzamento play off, disappena un punto anche se la concorrenza è folta. E il Benevento? I giallorossi potrebbero essere motivati almeno da un senso di rivalsa per cercare di non chiudere in ultima posizione il campionato, anche in ottica di eventuali ‘terremoti‘ estivi. Una magra consolazione che Agostinelli proverà a concretizzare senza Pasquale. Il centrocampista non ci sarà nelal “Ciro Vigorito“, dovendo ...