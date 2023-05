Vergogna a Mondragone | Anna Frank con la maglia del Napoli | “gesto ignobile”

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 6 maggio 2023) Ilcontinua a festeggiare la vittoria dello scudetto, i tifosi sono al settimo cielo e la squadra si prepara a tornare in campo al ‘Maradona’ per essere omaggiata ancora una volta. Si sono anche registrati momenti negativi, dagli scontri nel post-partita contro l’Udinese alla morte di un uomo in un agguato. In più un altro episodio ha macchiato la festa scudetto del. In una piazza a, cittadina in provincia di Caserta, è apparso uno striscione a coprirne un altro che celebrava la vittoria dello scudetto. “Sei napoletana, noi no”, il messaggio dello striscione sotto la foto diritoccata con ladel. “La stupenda ed ordinata festa di ieri per la vittoria matematica del campionato di calcio di Serie A da parte del ...