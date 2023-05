Venerdì si chiude su Ita - Lufthansa | scade la proroga

Si avvicina il d - day per Ita Airways.prossimo la nuova compagnia di bandiera, nata dalle ceneri di Alitalia, dovrebbe fare il suo ingresso nell'universo Lufthansa. Scade, infatti, il 12 maggio la proroga della trattativa in ...PixelOpus , studio di Sony , ha annunciato la sua chiusura. In un tweet pubblicato, il team californiano ha scritto: 'Cari amici, la nostra avventura con PixelOpus è giunta al termine . 'Mentre guardiamo ad un nuovo futuro, volevamo ringraziare di cuore i milioni di ...Uomini e Donne, il programmain anticipo: ecco perché e quando andrà in onda l'ultima ...l'ultimo appuntamento con il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi andrebbe in onda...

