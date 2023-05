Velletri ha reso omaggio alla Madonna delle Grazie con la consueta processioneFOTO E VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 6 maggio 2023) Intorno alle 19:30 di questo 6 Maggio 2023 si è svolta la 410^ Processione dei ceri per omaggiare la. A, in provincia di Roma. L’esposizione della sacra immagine era già visitabile da questa mattina dalle ore 11:30 all’interno della Cattedrale di San Clemente. Processione dei ceri Come ogni anno, la celebrazione avviene il primo sabato del mese di Maggio e, anche questa volta, molti, tantissimi, sono stati i fedeli che hanno accompagnato il percorso della, tra grida di preghiere e pianti sommessi. La teca è uscita dalle porte della Cattedrale di San Clemente percorrendo tutto il centro storico a risalire fino a Piazza Garibaldi, per poi rientrare nella Cattedrale a fine percorso. Per l’occasione, tutto il centro storico è stato ricoperto, a terra, da lunghi cartoni ...