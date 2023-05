(Di sabato 6 maggio 2023) La scorsa notte ildella ong Resqship ha assistito 234 persone che si trovavano su sei imbarcazioni in difficoltà: in tre risultano. Intorno alle 6 ilha raggiunto il ...

La scorsa notte ildella ong Resqship ha assistito 234 persone che si trovavano su sei imbarcazioni in difficoltà: in tre risultano dispersi. Intorno alle 6 ilha raggiunto il punto in cui un barcone ...... che ha fatto notare come siano tornati in mare i velierie Astral. La strategia, d'altronde, ... perché il Centro di coordinamento italiano non assegnerebbe mai un porto distante a un, ...La guardia costiera italiana ha invece coinvolto oggi ildi Resqship che ha soccorso 47 persone a largo di Lampedusa. Un coinvolgimento che la Ong tedesca commenta così: 'Questa è la ...

Veliero Nadir assiste 234 migranti, in tre dispersi - Cronaca Agenzia ANSA

La scorsa notte il veliero Nadir della ong Resqship ha assistito 234 persone che si trovavano su sei imbarcazioni in difficoltà: in tre risultano dispersi. (ANSA) ...Le barche a vela sono imbarcazioni piccole che non possono portare a bordo più di qualche decina di migranti e non possono affrontare lunghi viaggi. Così sono "costrette" a sbarcare sempre a Lampedusa ...