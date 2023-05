Vaticano | 23 nuove Guardia Svizzere giurano fedeltà al Papa

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 6 maggio 2023) Città del– Ventitréreclute entrano nel corpo dellaSvizzera Pontificia. Il giuramento è avvenuto oggi, alle 17, in ricordo dell’anniversario del sacco di Roma. La solenne cerimonia si svolge nel Cortile di San Damaso del Palazzo Apostolico, alla presenza di monsignor Edgar Peña Parra, sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, in rappresentanza diFrancesco. In occasione del giuramento, le guardie indosseranno la “Gran Gala”, l’uniforme di gala con l’armatura che viene tradizionalmente utilizzata in occasione della benedizionele “Urbi et Orbi” a Natale e a Pasqua. All’evento prende parte una delegazione della Confederazione svizzera, guidata dalla vicepresidente della Confederazione Viola Amherd con il presidente del Consiglio nazionale Martin ...