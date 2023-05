Vangelo di oggi 6 Maggio 2023 | Gv 14 | 7-14 | Video commento

... Sua Santità Bartolomeo I,pomeriggio ha presieduto il convegno con l'Arcivescovo di Salerno - ... Gambardella) La riflessione di Bartolomeo I sulle Beatitudini neldi Matteo: 'Quando ...Ma non ho perso granch, perch penso di aver guadagnato molto di più: per meGesù è un amico, ... una storia d'amore tra adolescenti in cui ilirrompe all'improvviso, come quando la ...Giovanni 14,7 - 14 - Sabato della IV Settimana di Pasqua (6 maggio 2023) - C'è un'esperienza che a volte ci capita nella vita e che ha bisogno di essere svelata così come Gesù fa neldi. È il momento in cui dopo aver cercato per molto tempo una cosa ti accorgi che è sempre stata davanti a te e non te n'eri accorto . Gesù sta parlando ai suoi discepoli sull'importanza ...

don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo 2 Maggio 2023 - Cerco il Tuo volto

Il 13 maggio la chiesa cattolica celebra la Madonna di Fatima, un imbroglio che dura da ben 106 anni. Vi trascrivo alcune righe di un pezzo che ebbi a scrivere in occasione del centenario delle appari ...Domani a Roma i funerali dell'artista che nella sua opera ha testimoniato i Vangeli. "Visitare il Santo Sepolcro a Gerusalemme mi ha fatto riflettere su Gesù e leggere la Bibbia" raccontò.