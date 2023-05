Uomini e Donne potrebbe concludersi in anticipo | l’indiscrezione

(Di sabato 6 maggio 2023) L’arrivo dell’estate, come tutti gli anni, inciderà profondamente sui palinsesti televisivi. Alcuni dei programmi di maggiore spicco, infatti, andranno incontro a una pausa di diversi mesi. Tra questi è presente anche. Si tratta di una mossa già preventivata dai fan perché, ogni anno, accade la stessa cosa. Nelle ultime ore, però, è stata diffusa una notizia che ha messo tutti in allarme. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, il programma di Maria De Filippifermarsi ininteressarti:, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntatasi fermerà in? Il motivo Non è mai facile dire addio a trasmissioni come ...

Tutti hanno rispettato un preciso dress code imposto dalla casa reale. Come richiesto, glidovevano puntare sul tight in grigio o in blu, lesu un abito da giorno che coprisse le ginocchia, con le maniche che arrivavano almeno fino al gomito e con le spalle coperte. Non ...Molto probabilmente, come anticipato,finirà venerdì 12 maggio , quindi tra pochi giorni. Ed è quella la data da cerchiare in rosso sul calendario, poi la trasmissione andrà in vacanza fino a settembre, quando prenderà il ...Quando si conclude il percorso televisivo dei due tronisti Si avvicina la scelta Nelle scorse ore una notizia suha catturato l'attenzione di tantissimi utenti della rete. A lanciare ...

Cala lievemente la disoccupazione in Italia, sale l’occupazione ma ancora poco per le donne. É un mercato del lavoro poco mosso quello fotografato dall’Istat nella nota di marzo. Gli elementi positivi ...Doccia fredda per i telespettatori che da settembre seguono Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. La trasmissione di Maria De Filippi che da anni, ormai, appassi ...