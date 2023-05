Uomini e Donne | Paola Ruocco assente alle ultime registrazioni | ecco che fine ha fatto

Leggi su isaechia

(Di sabato 6 maggio 2023) Negli ultimi giorni il pubblico diha notato l’assenza nel parterre del Trono Over di, una delle dame più in vista nel corso di quest’ultima stagione del dating show di Maria De Filippi. Cosa sarà successo alla dama? Dopo la disastrosa uscita con il cavaliere Elio,ha deciso di abbandonare il programma o si tratta di un’assenza momentanea? A fare il punto della situazione ci ha pensato i blogger Lorenzo Pugnaloni, il quale attraverso il suo profilo Instagram ha spiegato i motivi per cui la dama avrebbe lasciato la trasmissione di Canale 5: Mi avete scritto dopo aver notato l’assenza dinelleattualmente sta approfondendo, al di fuori del ...