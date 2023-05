Uomini e Donne | Clarissa Marchese a pochi giorni dalla nascita del suo secondo bebè svela | “Ho un limite nel mio lavoro | ecco quale”

(Di sabato 6 maggio 2023)è da poco diventata mamma per la seconda volta. Insieme al suo Federico Gregucci, conosciuto aha creato una splendida famiglia e hanno dato alla luce due bambini: Arya e ilgenito Christian. Le giornate di ripresa per l’ex tronista sono molto intense, eppure è riuscita a ritagliarsi i primi momenti solo da dedicare alla sua famiglia. Al Magazine del dating show,ha raccontato la differenza tra il primo parto e il. Arya venne alla luce in una clinica a Miami (quando la coppia viveva lì). Dopo aver fatto l’epidurale la piccola venne al mondo senza alcun problema o dolore. Christian invece è nato a Valdarno (dove attualmente la coppia vive) ed è stato un percorso molto più lungo e doloroso. La neo mamma ha avuto ...

Tutti hanno rispettato un preciso dress code imposto dalla casa reale. Come richiesto, glidovevano puntare sul tight in grigio o in blu, lesu un abito da giorno che coprisse le ginocchia, con le maniche che arrivavano almeno fino al gomito e con le spalle coperte. Non ...Poi, però, sento che dice: 'Come frase a effetto potrei dire che ci sonoche parlano diche parlano con le', vecchia battuta che però è di Gianni Agnelli (o l'ha rubata ...Il 7 maggio infatti 15 milioni di cileni dovranno eleggere 50 rappresentanti (25e 25) incaricati di scrivere una nuova Costituzione, che affiancheranno la Commissione nominata dal ...

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Non ha sintomi specifici, spesso viene diagnosticato in fase avanzata e i casi sono aumento: in Italia, ogni anno, muoiono circa 3.700 persone a causa del tumore al rene. Il carcinoma ...