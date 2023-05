Uomini e Donne chiude in anticipo | decisione drastica di Maria De Filippi ' C' è un motivo'

(Di sabato 6 maggio 2023) Chiusura anticipata per. Come rivela TvBlog, la padrona di casa ha deciso dire i battenti in: la prossima settimana dovrebbe essere l'ultima per il dating show di ...

Chiusura anticipata per. Come rivela TvBlog, la padrona di casa ha deciso di chiudere i battenti in anticipo: la prossima settimana dovrebbe essere l'ultima per il dating show di Canale 5. E poi, riaprirà a ...Numeri record per l'Italtennis che si presenta al via ufficiale degli Internazionali BNL d'Italia 2023 , in programma da lunedì 8 a domenica 21 maggio sui campi del Foro Italico. Complice anche la ...Poi è risuonato di nuovo l'inno nazionale, God Save the King, seguito dal suono delle cornamuse della Guardia Scozzese e di quella Irlandese, fino all'avvio dei militari -- a passo di ...

Uomini e Donne si ferma in anticipo per la pausa estiva: quando andrà in onda l'ultima puntata Fanpage.it

Come riportato dal sito "Tv Blog" Mediaset, nonostante l'ottimo successo di questa edizione, si sarebbe deciso di anticipare la chiusura del dating show "Uomini e Donne" di un paio di settimane.Laura Bassi, fisica, la prima donna al mondo ad ottenere una cattedra universitaria: Bologna, 1732. Eva Mameli Calvino, la prima italiana docente di Botanica: Pavia, 1915. Anna Maria Guidi, la prima..