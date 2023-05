Uomini e Donne anticipazioni | quando si registrano le nuove puntate

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 6 maggio 2023) Salta la registrazione del sabato, in quanto domani Maria De Filippi e la sua redazione saranno impegnati con la registrazione di Amici. Le riprese che vedremo in onda su Canale 5 proprio a partire dalla prossima settimana, verteranno soprattutto sul trono over di. E non è difficile prevedere quali saranno le dinamiche e le polemiche di cui si parlerà al centro studio.trono over: querele tra Gianni Sperti e Aurora Tropea Nelleregistrazioni didi Maria De Filippi previste per domenica 7 e lunedì 8 maggio 2023 si parlerà senza dubbio delle minacce ricevute su Instagram da Gianni Sperti, al quale è stato intimato di smetterla di attaccare Aurora Tropea, nota dama del trono over. ...