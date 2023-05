Una studentessa è stata trovata morta in un alloggio universitario

... si giunge all'area archeologica scendendoscala, dove la giovane artista Janneke Leenders (Roermond - Paesi Bassi, 2003),della RUFA - Rome University of Fine Arts, ha realizzato un ...... Ilaria è intervenuta per spiegare le ragioni della sua protesta - i ragazzi hanno ripulito... che ha passato la notte in piazza Leonardo Da Vinci per sostenere la protesta delladi ...Cordoglio a Serra de' Conti e a Senigallia per la scomparsa di Valentina Carletti ,giovanedi 18 anni stroncata da un male nella giornata di giovedì 4 maggio. La ragazza frequentava il quinto anno del Liceo classico 'Perticari' di Senigallia, indirizzo economico ...

Milano, caro affitti: Ilaria, studentessa, dorme in tenda davanti al Politecnico: «Troppi 700 euro al mese, impossibile vivere» Corriere Milano

A trovare il corpo un ragazzo, fidanzato con un’amica della vittima che da un giorno non riusciva a mettersi in contatto con lei ...Una studentessa italiana di 21 anni è stata trovata morta all'interno degli alloggi universitari a Perugia. Sono in corso indagini da parte della polizia per risalire alle cause dell'accaduto. (ANSA) ...