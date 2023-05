Una provocazione | aumenta la precarietà | Schlein scatenata contro il dl Lavoro

(Di sabato 6 maggio 2023) "Trovo unaaver chiamato decretoun decreto chela. Piùe più voucher è la direzione più sbagliata rispetto a quello che serve al nostro Paese. Siamo convinti chee povero non devono più stare nella stessa frase". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, intervenendo ad un evento elettorale a sostegno del candidato sindaco del Pd Luca Ghezzi a Cinisello Balsamo in provincia di Milano.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Schlein, 'dl Lavoro è una provocazione e aumenta precarietà' Agenzia ANSA

