Una Pa efficace per il futuro del Paese L’intervento di Granelli

(Di sabato 6 maggio 2023) A nome di Confartigianato, rivolgo un caloroso saluto al presidente Silvio Berlusconi. Ringrazio Forza Italia, in particolare il ministro Antonio Tajani e il ministro Paolo Zangrillo, per l’invito a questa preziosa occasione di confronto con noi artigiani e piccoli imprenditori che rappresentiamo la forza produttiva dell’Italia. Il tema che approfondiamo oggi (ieri, ndr)è uno dei più importanti per il nostro lavoro. Una pubblica amministrazione semplice, rapida, efficiente è ossigeno per chi fa impresa. E’ una delle condizioni per rilanciare l’economia, per consentire ai giovani di mettersi in proprio, per essere attrattivi per gli investitori. E, non dimentichiamolo, per la realizzazione del Pnrr. Insomma, è una priorità per costruire il nuovodel nostro. Il ministro Zangrillo è d’accordo con noi. Insieme ne abbiamo parlato il 27 aprile, ...