“Una notizia terribile” Politica italiana in lutto | trovato morto in bagno | la tragedia scoperta dal padre

(Di sabato 6 maggio 2023)in famiglia, lachoc. La drammatica vicenda è accaduta a Fano, nelle Marche. A scoprire il corpo ormai privo di vita di Tommaso Della Dora è stato il. L’uomo di 42 anni era conosciuto da tutti in quanto ricopriva la carica di segretario cittadino del Pd; Tommaso inoltre lavorava come educatore della cooperativa Coos Marche. Inutili i tentativi di rianimazione. Il cuore di Tommaso ha smesso per sempre di battere. La comunità si unisce al dolore di genitori e dei suoi due fratelli. Tommaso Della Dora muore a 42 anni. La drammatica vicenda è avvenuta nelle ore del primo pomeriggio, quando Tommaso si trovava in casa a Fano: “Ilo avrebberiverso in, e avrebbe provato a fargli un massaggio cardiaco fino all’arrivo dell’ambulanza. Si è tentato ...