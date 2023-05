“Una comunità in lutto” Lara | 29 anni | due volte all’ospedale poi le dimissioni Ma torna a casa e muore

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 6 maggio 2023) Tragedia in famiglia, il malore improvviso poi il decesso.Stefana aveva appena 29ed era benvoluta da tutti a Rezzato, dove la giovane donna risiedeva insieme ai familiari. Purtroppo per la 29enne nulla da fare.avvertiva un malessere già da qualche giorno per dueera stata ricoverata per miocardite. Poi la corsa in ospedale nella notte tra il 2 e il 3 maggio. A piangerla i genitori Raffaella e Gi, la sorella Elena e nonna Lina.Stefanaa 29. La giovane donna è stata colta da un’infiammazione del muscolo cardiaco in due nosocomi diversi. Purtroppo nonostante gli svariati tentativi dei medici, il cuore diha smesso di battere per sempre. “Con profonda commozione partecipiamo al ...