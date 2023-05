Un visone ha il Covid. Rischio abbattimento per 1400 esemplari

(Di sabato 6 maggio 2023) L'esemplare positivo al virus si trova in un allevamento del Bresciano. Il ministero della Salute dovrà decidere entro il 10 maggio come procedere

Perché, proprio nelle ore in cui l'Oms dichiarava conclusa l'emergenza pandemica, unè risultato positivo al. Il resto dell'allevamento rischia seriamente l'abbattimento. L'alert è ...Orazio Schillaci: chi è il Ministro della Salute, moglie, Rettore di Tor Vergata, Instagram Unpositivo, rischio abbattimento di altri 1.400 esemplari L'allarme è scattato ieri, 5 maggio 2023 , dalla città di Brescia, ma ben presto raggiungerà anche altri uffici dedicati. L'allevamento ...Leggi anche, l'ordinanza di Schillaci: "Obbligo di mascherine solo in Pronto Soccorso e nelle Rsa" La variante invisibile dele le polemiche sull'allarmismo: 'Basta virus da bar, ...

L'esemplare positivo al virus si trova in un allevamento del Bresciano. Il ministero della Salute dovrà decidere entro il 10 maggio come procedere ...Covid. L’allarme sta per arrivare anche a Roma, dopo che tutta Italia, in realtà, rischia di doversi caricare sulle spalle una vera e propria strage di visoni. Il tutto verrà, forse, concretizzato ent ...