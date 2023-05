Un prologo con giallo | il Giro d’Italia 1967 e la “Grande Partenza” a Treviglio

Leggi su bergamonews

(Di sabato 6 maggio 2023). Ladelè un evento particolarmente atteso dai tifosi e dalle località che accolgono la Corsa Rosa. Un momento in cui osservare i propri paladini sfilare sorridenti con le proprie maglie colorate prima di sfidarsi lungo le strade della Penisola. Una sorta di calma prima della “tempesta sportiva” che sa restituire quella gioia che solo la primavera, e nello specifico maggio, sanno offrire. Quel clima festoso venne però improvvisamente stemperato nelin occasione della cinquantesima edizione della corsa a tappe più amata dagli italiani, inda Milano e destinata a trasferirsi in fretta e fuori amettendo in scena così la prima “Grand Depart” della storia del territorio orobico. In vista dei festeggiamenti per ...