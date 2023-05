Un giorno in pretura dal 6 maggio 2023 | ecco a che ora | nuove puntate e processi famosi

(Di sabato 6 maggio 2023) Tra i programmi più apprezzati dagli italiani, sicuramente c’è “Unin” per le sue scene esilaranti. Arrivato alla sesta stagione, il programma che racconta ipenali piùripartirà dal 6. Il programma come sempre tornerà su Rai 3, con la conduzione di Roberta Petrelluzzi. Anche per la sesta stagione, il programma presenterà agli italiani iche hanno fatto più discutere e appassionare i telespettatori. La sesta stagione di “Unin” La trasmissione condirà, dal 6, il sabato sera di Rai 3. Quest’anno, come motto per iniziare il programma, la Petreluzzi userà questa maniera per salutare il proprio pubblico: “Sabato sera, tutti a casa!”. Un modo per ...

Estratto dal 'Corriere della Sera' maurizio gasparri ''Mauri', facce Tarzan!', lo si potrebbe incitare evocando i ragazzini che invitavano l'Alberto Sordi di Uninall'eroico tuffo nella marana che affluiva al ...La trasmissione condirà, dal 6 maggio, il sabato sera di Rai 3. Quest'anno, come motto per iniziare il programma, la Petreluzzi userà questa maniera per salutare il proprio pubblico: 'Sabato sera, ...Uninquando va in onda Una delle trasmissioni più longeve di Rai Tre sta per tornare in tv con il processo che vede protagonisti Johnny Depp e Amber Heard. Ecco tutte le news sul ...

Un giorno in pretura 2023, quando in tv: nella nuova edizione il processo Johnny Depp e Amber Heard SuperGuidaTV

Il vicepresidente del Senato e i continui duelli su Twitter: dai toni coloriti contro i no vax allo sfottò contro Schlein sull’armocromia ...Gerry Scotti e Michelle Hunziker a Verissimo hanno raccontato come è essere nonni in tv e la loro grande amicizia. Ecco il video Mediaset.