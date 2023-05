Ultime Notizie Serie A | l’Inter passa a Roma | le parole dei tecnici

Leggi su calcionews24

(Di sabato 6 maggio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Conferenza stampa Inzaghi: «Abbiamo vinto un match importante con una squadra di assoluto valore» Ledel tecnico delin conferenza stampa. Conferenza stampa Mourinho: «Società non interviene? Qualche volta sono più di un allenatore e mi stanco» Ledel tecnico dellain conferenza stampa. Milan-Lazio, le formazioni ufficiali Le scelte ufficiali per la gara tra Milan e Lazio. Milan, previsto incontro con Leao per il rinnovo L’esterno portoghese potrebbe firmare in questi giorni: ecco quando l’annuncio. Juve, continua il pressing su Giuntoli e lui vuole parlare col Napoli Il dirigente azzurro è sempre in cima alla ...