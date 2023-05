Ultime Notizie Serie A | Juve-Giuntoli continua il pressing | il Milan…

Leggi su calcionews24

(Di sabato 6 maggio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Milan-Lazio, le formazioni ufficiali Le scelte ufficiali per la gara tra Milan e Lazio. Milan, previsto incontro con Leao per il rinnovo L’esterno portoghese potrebbe firmare in questi giorni: ecco quando l’annuncio.ilsue lui vuole parlare col Napoli Il dirigente azzurro è sempre in cima alla lista dei bianconeri per la prossima stagione. Napoli, De Laurentiis: «Che avremmo vinto lo Scudetto ve lo dissi appena arrivato» Aurelio De Laurentiis svela il retroscena Scudetto sul suo Napoli: le dichiarazioni del presidente Inter, Marotta: «Quella del Napoli è stata una meritata ...