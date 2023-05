Ultime Notizie Roma del 06-05-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 maggio 2023)dailynews radiogiornale dove vi trovate sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione a Londra in apertura il giorno dell’incoronazione formale di Re Carlo III e della regina è arrivato Nell’attesa generale di tanta parte del Regno Unito di una vasta platea di ammiratore e curiosi in giro per il mondo la cerimonia si è tenuta a fra le navate dell’Abbazia di Westminster nel cuore della Capitale con il leader e le teste coronate del mondo incluso il presidente Sergio Mattarella fair play di Ucraina Ricevuti da Carlo da Camilla dall’erede William con la moglie Kate da altri membri della dinastia Henry escluso ho visto che il principe ribelle è arrivato solo per una toccata e fuga ed è stato seduto in terza fila da cerimonia a fare gli onori di casa anche il premier tunak oltre vari ministri inglesi Io non do anche il Presidente ...