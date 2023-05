Ultime Notizie Roma del 06-05-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 maggio 2023)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno andiamo a Londra in apertura il saluto della famiglia reale schierata dal balcone di Buckingham Palace tour dello dell’incoronazione di oggi di Carlo e Camilla il re e la regina sono usciti per salutare i migliaia e migliaia di persone di fronte al palazzo con i sovrani i principi di Galles William e Kate loro figli e gli altri membri di casa Windsor a Londra anche il presidente della Repubblica italiano Sergio Mattarella Ieri ho incontrato e Carlo prima del ricevimento sono moltissimi gli ospiti d’onore all’evento sono stati invitati circa 2000 fra dignitari stranieri E britannici teste coronate personalità del mondo della cultura dello show-business l’impegno sociale tra i rappresentanti degli Stati esteri la first lady Ucraina chiamata ...