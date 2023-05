Ultime Notizie Roma del 06-05-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 maggio 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione al negozio Giuliano Ferrigno chi Regno Unito Oggi si è fermato per l’incoronazione formale di Re Carlo III e della regina non più contatto e Camilla la cerimonia tra le navate dell’Abbazia di Westminster nel cuore di Londra ridere le teste coronate del mondo incluso il presidente Sergio Mattarella è la first lady Ucraina Ricevuti da Riccardo da Camilla da l’erede del trono William con la moglie Kate ad altri membri della dinastia la folla è iniziata radunarsi nella notte in lungo il percorso che il sovrano e la regina consorte hanno percorso in carrozza verso l’abbazia ha pure stare la cerimonia la pioggia le contestazioni dei gruppi che si sono opposti alla monarchia e che hanno contestato degli altissimi costi dell’intera operazione l’incoronazione Scotland Yard ha ...