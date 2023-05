Ultime Notizie Roma del 06-05-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 maggio 2023)dailynews radiogiornale e ben ritornati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitalini stai regioni russe la Crimea temporaneamente occupato e 21 città hanno annullato le sfilate per il giorno della vittoria del 9 maggio per motivi di sicurezza così Ministero della Difesa della Gran Bretagna su Twitter con riferimento a un re dell’intelligence britannica riferisce il giorno della Vittoria commemora la vittoria dell’ Unione Sovietica sulla Germania nazista molto probabilmente la sua celebrazione avrà luogo ma su scala ridotta l’accoglienza del presidente della Russia Putin dopo la parata non avrà luogo riferisce l’intelligence arrivo in piazza a Massa per un evento elettorale il presidente del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Conte come spesso viene circondato da una folla di sostenitori un uomo si è avvicinato fingendo di volergli stringere la mano ma poi ...