Ultime notizie Calcio Estero | Il Real prepara l’affondo per Bellingham; i media francesi “scaricano” Messi

Leggi su calcionews24

(Di sabato 6 maggio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno nel, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione diNews 24 PSG, niente grazia a: fuori dai convocati Lionelnon è convocato da Galtier per la sfida di domani con il Troyes: linea dura del PSG.Madrid, pronto un nuovo incontro per: il punto IlMadridper il centrocampista inglese del Borussia Dortmund. Rothen: «Il PSG non ha alcun bisogno di» Le parole dell’opinionista dopo il casoin casa PSG. Iniesta, possibile nuova destinazione: Arabia o Stati Uniti Andres Iniesta vuole continuare a giocare: finita la sua avventura al ...