Ultima Generazione | liquido nero nella fontana di piazza Navona

AGI - Quattro attivisti dihanno versato liquido nero - in particolare, carbone vegetale diluito - nell'acqua nella fontana dei Quattro Fiumi a piazza Navona, capolavoro di Gian Lorenzo Bernini. Gli attivisti ...Alle 15 quattro persone legate alla campagna ' non paghiamo il fossile ', promossa da, hanno versato carbone vegetale diluito in acqua nella fontana dei Quattro fiumi a piazza Navona a Roma per lanciare l'allarme sul futuro nero che attende l'umanità e che si sta ...Sono le 15 quanto quattro persone legate alla campagna Non paghiamo il fossile, promossa dal gruppo, hanno versato carbone vegetale diluito in acqua nella fontana dei Quattro fiumi a piazza Navona a Roma . Un altro blitz appena due giorni dopo quello in cui sei attivisti seminudi ...

